Suarez'den Coutinho'ya vodka hediyesi!

Barcelona'nın Uruguaylı forveti Luis Suarez, Katalan kulübünün transferdeki bir numaralı önceliği olan Philippe Coutinho'ya sürpriz bir hediyede bulundu.

Neymar'ın organize ettiği yılbaşı toplantısına gelen futbolcular, birbirlerine sürpriz hediyeler dağıttılar. Suarez ise Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Coutinho'ya vodka hediye etti.

Hediye karşısında şaşıran Coutinho, oldukça neşeli anlar yaşadı. Bu arada davete gelen diğer isimlerden Iniesta, cüzdan hediye ederken Messi, ceket Pique ise kurabiye armağan etti.



Coutinho'nun Barcelona futbolcuları olan Suarez, Messi, Iniesta, Pique ve eski Barcelonalı Neymar ile buluşması ise Barcelona'ya transfer olacağı iddialarını kuvvetlendirdi.



