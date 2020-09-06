Suarez, Juventus için İtalyan pasaportu alacak

Juventus'a transfer olması beklenen tecrübeli forvet Luis Suarez, İtalyan pasaportu almaya hazırlanıyor.



Uruguaylı oyuncu, pasaport alamazsa Juventus'ta yabancı oyuncu statüsünde oynaması gerekecek.



İtalya'da AB uyruklu oyuncular dışında kalan isimler yabancı sayılıyor. Serie A'da 5 yabancı oyuncu sınırı var.



Suarez'in eşi İtalyan kökenli olduğu için pasaport alma şansı yüksek ancak bunun için İtalyanca sınavını geçmesi gerekecek.



33 yaşındaki forvet bir yandan da Barcelona'yla sözleşme feshi için görüşmelere devam ediyor.



