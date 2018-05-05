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Suarez, Greizmann transferini itiraf etti!

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suareiz, ülkesinde bir radyo programına katıldı ve Gerizmann transferini ağzından kaçırdı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Suarez, Greizmann transferini itiraf etti!
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05 Mayıs 2018 14:55
Uzun zamandır Barcelona'nın transfer listesinin üst sıralarında olduğu bilinen Atletico Madridli Greizmann için, Uruguaylı forvet Suarez önemli açıklamalarda bulundu.

Uruguay'da Radyo Rincon'a konuşan yıldız golcü, ''Kulübe Griezmann, Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho gibi kaliteli oyuncuların gelmesi muhteşem bir şey" ifadelerini kullandı.

Greizmann hakkında oldukça olumlu konuşan Suarez, sözlerine devam etti, ''O, yıllardır yüksek seviyede oynuyor. Atletico Madrid gibi bir takıma hücumda liderlik yapıyor ancak dünyadaki en iyi kupayı kazanmak istiyorsa Barcelona'ya gelmeli, burada iyi karşılanacak.'' dedi.

İspanyol yıldız Greizmann bu sezon Atletico forması ile çıktığı 46 karşılaşmada 27 gol atarken 14 asistlik performans gösterdi. 

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