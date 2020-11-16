Suarez: "Barcelona tarafı beni üzdü"

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'in yolunu tutan Luis Suarez ayrılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Suarez: 'Barcelona tarafı beni üzdü'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2020 17:35
Uruguaylı forvet Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılık süreciyle ilgili konuştu.

Tecrübeli oyuncu, ayrılığın gerçekleşme şekliyle ilgili pişmanlık hissettiğinden bahsetti.

"BARCELONA İÇİN ÜZGÜNÜM"

Luis Suarez açıklamasında; "Kararı kabul etmeliydim çünkü Barcelona'nın bana ihtiyacı yoktu. Şimdi Atletico'dayım ama eski takım arkadaşlarım sorunlu bir dönemden geçtiği için üzülüyorum. Ayrılık şeklinden dolayı Barcelona beni üzdü. İstenmediğim zaman, gitmek zorundaydım. Şimdi istendiğim yeri buldum." dedi.

33 yaşındaki Suarez, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 9 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için