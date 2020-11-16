Suarez: 'Barcelona tarafı beni üzdü'

Uruguaylı forvet Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılık süreciyle ilgili konuştu.



Tecrübeli oyuncu, ayrılığın gerçekleşme şekliyle ilgili pişmanlık hissettiğinden bahsetti.



"BARCELONA İÇİN ÜZGÜNÜM"



Luis Suarez açıklamasında; "Kararı kabul etmeliydim çünkü Barcelona'nın bana ihtiyacı yoktu. Şimdi Atletico'dayım ama eski takım arkadaşlarım sorunlu bir dönemden geçtiği için üzülüyorum. Ayrılık şeklinden dolayı Barcelona beni üzdü. İstenmediğim zaman, gitmek zorundaydım. Şimdi istendiğim yeri buldum." dedi.



33 yaşındaki Suarez, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 9 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.



