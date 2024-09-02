Su altı sporlarında Kablolu Wakeboard Kulüpler Arası ve Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, 8 Eylül'de Afyonkarahisar Sukay Park Su Kayağı Merkezi'nde başlayacak.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan Kablolu Wakeboard Kulüpler Arası ve Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, 8-10 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar Sukay Park Su Kayağı Merkezi'nde düzenlenecek.
Yarışlar, 8 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak, 10 Eylül Salı günü final müsabakalarıyla bitecek.
Şampiyona yıldızlar, gençler ve büyüklerde kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan Kablolu Wakeboard Kulüpler Arası ve Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, 8-10 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar Sukay Park Su Kayağı Merkezi'nde düzenlenecek.
Yarışlar, 8 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak, 10 Eylül Salı günü final müsabakalarıyla bitecek.
Şampiyona yıldızlar, gençler ve büyüklerde kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek.
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