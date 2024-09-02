Sualtı Sporları Şampiyonası başlıyor!

Su altı sporları: Kablolu Wakeboard Kulüpler Arası ve Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası 8 Eylül'de Afyonkarahisar Sukay Park Su Kayağı Merkezi'nde başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sualtı Sporları Şampiyonası başlıyor!
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02 Eylül 2024 14:38
Su altı sporlarında Kablolu Wakeboard Kulüpler Arası ve Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, 8 Eylül'de Afyonkarahisar Sukay Park Su Kayağı Merkezi'nde başlayacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan Kablolu Wakeboard Kulüpler Arası ve Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, 8-10 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar Sukay Park Su Kayağı Merkezi'nde düzenlenecek.

Yarışlar, 8 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak, 10 Eylül Salı günü final müsabakalarıyla bitecek.

Şampiyona yıldızlar, gençler ve büyüklerde kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek.

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