Sualtı dalışta 3 madalya birden!

Sırbistan'da devam eden CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde kadın milli sporcular 3 madalya aldı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Belgrad'daki organizasyonun ikinci gününde genç kadınlarda dynamic with bi-fins kategorisinde Sude Fidan altın, Alya Akar gümüş, Toprak Toprak ise bronz madalya elde etti.



Genç erkeklerde de ikinci gün müsabakalarında da bifin branşında Hamza Varol altın, Bilal Yalçın gümüş, Ege Yankı Güneş ise bronz madalya kazanmıştı.



İkinci günü 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye'nin, ilk iki gün sonundaki madalya sayısı 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz oldu.





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