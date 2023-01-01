Su topunda, Türkiye'ye iki ev sahipliği verildi

Türkiye, 17 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 30 Temmuz-5 Ağustos, 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası ise 8-15 Ağustos tarihlerinde Manisa'da düzenlenecek.
Ayrıca, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 8-16 Temmuz tarihlerinde Karadağ'ın Podgorica şehrinde gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na da milli sutopu takımları direkt katılım sağlayacak.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 30 Temmuz-5 Ağustos, 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası ise 8-15 Ağustos tarihlerinde Manisa'da düzenlenecek.
Ayrıca, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 8-16 Temmuz tarihlerinde Karadağ'ın Podgorica şehrinde gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na da milli sutopu takımları direkt katılım sağlayacak.
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