Su topunda Galatasaray ve ENKA, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Su topu branşında Galatasaray ve ENKA, kasım ayında "Challenger Kupası"nın grup maçlarında mücadele verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Su topunda Galatasaray ve ENKA, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
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27 Ekim 2022 16:01
Su topu branşında Galatasaray ve ENKA, kasım ayında "Challenger Kupası"nın grup müsabakalarında mücadele edecek.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda bu sezon 11-13 Kasım'da gerçekleşecek grup aşamasında 15 takımın yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Slovakya'da gerçekleşecek A Grubu müsabakalarında Vodneho Pola Novaky (Slovakya), Ydraıkos NC ( Yunanistan) Tenerife Echeyde (İspanya) takımlarıyla karşılaşacağı ifade edildi.

ENKA'nın ise Bosna Hersek'te gerçekleşecek C Grubu müsabakalarında Nepobjedivi Invictum (Bosna Hersek), Banja Luka (Bosna Hersek) ve SKP Modri Daraci (Slovakya) takımlarıyla mücadele edeceği aktarıldı.

Grupta ilk 2 sırayı alan takımlarında çeyrek finale yükseleceği kaydedildi.

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