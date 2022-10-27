Su topunda Galatasaray ve ENKA, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Su topu branşında Galatasaray ve ENKA, kasım ayında "Challenger Kupası"nın grup müsabakalarında mücadele edecek.



Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda bu sezon 11-13 Kasım'da gerçekleşecek grup aşamasında 15 takımın yer alacağı belirtildi.



Galatasaray'ın Slovakya'da gerçekleşecek A Grubu müsabakalarında Vodneho Pola Novaky (Slovakya), Ydraıkos NC ( Yunanistan) Tenerife Echeyde (İspanya) takımlarıyla karşılaşacağı ifade edildi.



ENKA'nın ise Bosna Hersek'te gerçekleşecek C Grubu müsabakalarında Nepobjedivi Invictum (Bosna Hersek), Banja Luka (Bosna Hersek) ve SKP Modri Daraci (Slovakya) takımlarıyla mücadele edeceği aktarıldı.



Grupta ilk 2 sırayı alan takımlarında çeyrek finale yükseleceği kaydedildi.





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