Su topunda Galatasaray'ın rakibi Apollon Smyrnis

Su Topu LEN Challenger Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray evinde GS Apollon Smyrnis'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Su topunda Galatasaray'ın rakibi Apollon Smyrnis
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2023 12:59
Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası çeyrek final rövanşında 18 Şubat Cumartesi günü Yunanistan temsilcisi GS Apollon Smyrnis'i konuk edecek.

Kalamış'taki Engin Bora Sutopu Havuzu'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Challenger Kupası'nda A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

GS Apollon Smyrnis ise D Grubu'ndaki 3 maçını da kazanarak lider olarak çeyrek finale geldi.

İki takım arasında Yunanistan'da yapılan ilk maçı ev sahibi ekip 9-5 kazanmıştı. Müsabakanın 8 Şubat'ta oynanması gereken rövanşı, depremler nedeniyle ertelenmişti.

Çeyrek finalde rakibini geçecek takım, yarı finalde İspanya temsilcisi Tenerife Echeyde ile eşleşecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ