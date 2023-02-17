Su topunda Galatasaray'ın rakibi Apollon Smyrnis

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası çeyrek final rövanşında 18 Şubat Cumartesi günü Yunanistan temsilcisi GS Apollon Smyrnis'i konuk edecek.



Kalamış'taki Engin Bora Sutopu Havuzu'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak.



Challenger Kupası'nda A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.



GS Apollon Smyrnis ise D Grubu'ndaki 3 maçını da kazanarak lider olarak çeyrek finale geldi.



İki takım arasında Yunanistan'da yapılan ilk maçı ev sahibi ekip 9-5 kazanmıştı. Müsabakanın 8 Şubat'ta oynanması gereken rövanşı, depremler nedeniyle ertelenmişti.



Çeyrek finalde rakibini geçecek takım, yarı finalde İspanya temsilcisi Tenerife Echeyde ile eşleşecek.





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