Su topunda Galatasaray, deplasmanda galip

Galatasaray Su Topu Takımı, Challenger Kupası'nda Slovakya ekibi KVP Novaky'yi 13-6 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Su topunda Galatasaray, deplasmanda galip
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12 Kasım 2022 00:49
Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından düzenlenen Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, A Grubu ilk maçında Slovakya ekibi KVP Novaky'yi 13-6 yendi.

Novaky kasabasında oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 1-0 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına 4-1 üstün gitti.

Maç boyunca skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, üçüncü periyodunu 8-3 önde tamamladığı mücadeleden 13-6 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

15 takımın mücadele ettiği 4 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

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