Su topunda Galatasaray, deplasmanda galip

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından düzenlenen Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, A Grubu ilk maçında Slovakya ekibi KVP Novaky'yi 13-6 yendi.
Novaky kasabasında oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 1-0 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına 4-1 üstün gitti.
Maç boyunca skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, üçüncü periyodunu 8-3 önde tamamladığı mücadeleden 13-6 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
15 takımın mücadele ettiği 4 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
Novaky kasabasında oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 1-0 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına 4-1 üstün gitti.
Maç boyunca skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, üçüncü periyodunu 8-3 önde tamamladığı mücadeleden 13-6 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
15 takımın mücadele ettiği 4 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
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