Su topunda erkekler 8. oldu

Yunanistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Dünya Erkekler Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye 8. oldu.



Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Volos şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, Güney Afrika ve Macaristan ile birlikte yer aldığı G Grubu'nda 2'nci oldu.



Klasman maçlarında Malta'yı 13-8 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, İtalya, Sırbistan ve Hırvatistan'a ise kaybetti.



Milli takım, bu sonuçlarla organizasyonu 8. sırada tamamladı.





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