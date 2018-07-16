Su Topu Milli Takımı'ndan farklı mağlubiyet

33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın erkekler kategorisinde Türkiye, Yunanistan'a 27-1 kaybetti.
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyonda üçüncü gün müsabakaları oynandı.
Erkeklerde C Grubu'nda ilk maçına çıkan Türkiye, Yunanistan'a 27-1 yenildi. Milli sporcular, grubun ikinci maçında, 18 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan ile karşılaşacak.
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İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyonda üçüncü gün müsabakaları oynandı.
Erkeklerde C Grubu'nda ilk maçına çıkan Türkiye, Yunanistan'a 27-1 yenildi. Milli sporcular, grubun ikinci maçında, 18 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın