  •  
    Ve Açıkladı; "Beşiktaş menajerimle görüştü..."
  •  
    Beşiktaş'ın transferdeki 1 numarası konuştu ve..
  •  
    G.Saray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif birden
  •  
    Efsane isimden tavsiye; 'Mina; sen G.Saray'a git'
  •  
    Comolli'den dev hamle! Ada'da RESMİ görüşme

Su Topu Milli Takımı'ndan farklı mağlubiyet

Avrupa Şampiyonası Erkekler kategorisinde Türkiye, gruptaki ilk maçında Yunanistan'a 27-1 yenildi.

Kaynak: AA
Su Topu Milli Takımı'ndan farklı mağlubiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2018 18:58
33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın erkekler kategorisinde Türkiye, Yunanistan'a 27-1 kaybetti.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyonda üçüncü gün müsabakaları oynandı.

Erkeklerde C Grubu'nda ilk maçına çıkan Türkiye, Yunanistan'a 27-1 yenildi. Milli sporcular, grubun ikinci maçında, 18 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için