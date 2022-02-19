Su Topu Milli Takımı, Hollanda'ya mağlup

Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki ikinci maçında Hollanda'ya yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Su Topu Milli Takımı, Hollanda'ya mağlup
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19 Şubat 2022 19:14
Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki ikinci maçında Hollanda'ya mağlup oldu.

Su Topu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'de düzenlenen elemelerdeki ikinci maçında Hollanda'ya 18-10 kaybeden Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, D grubundaki üçüncü karşılaşmasını yarın İsrail ile yapacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Ukrayna ile 7-7 berabere kalmıştı.

2022 Su Topu Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da 27 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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