Stysiak, 'Top benden çıktı' dedi, fair-play kartı gördü

Fenerbahçe Opetli Magdalena Stysiak, Galatasaray derbisinde skor 23-22 Fenerbahçe lehineyken 'Top benden çıktı' dedi, sayı Galatasaray'a verildi.



👉Stysiak, bu olayın ardından 2 sayı aldı ve seti takımına kazandırdı.pic.twitter.com/v1qQrR2smA



— Sporxtv (@sporxtv) November 4, 2023

Voleybol Sultanlar Ligi'ndeilearasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 galibiyeti ile sona eren derbide alkış alan bir pozisyon yaşandı.Kıran kırana geçen ilk setin son anlarında Fenerbahçe Opet 23-22 öndeyken Galatasaray hücumundavurduğu smaç oyun alanının dışında kaldı ve sayı Fenerbahçe'ye verildi.Galatasaraylı oyuncuların blok teması olduğu yönündeki itirazları sonrası Fenerbahçeli oyuncuhakem ekibineve sayı Galatasaray'ın oldu.Bunun üzerine hakem tarafından fair-play kartı ile ödüllendirilen Stysiak, setin devamında 2 kritik sayı alarak takımının maçın ilk setini 26-24 kazanmasında önemli rol oynadı. Stysiak'ın bu hareketi Galatasaray taraftarlarından da alkış aldı.Stysiak, Fenerbahçe Opet'in 3-1'lik galibiyetinde 23 sayı ile takımının en skorer ismi olmayı da başardı.