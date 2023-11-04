Stysiak, 'Top benden çıktı' dedi, fair-play kartı gördü

Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan derbide Fenerbahçeli Magdalena Stysiak'ın ilk setin son anlarında yaşanan bir pozisyonda topun kendisinden çıktığını söylemesi alkış aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Stysiak, 'Top benden çıktı' dedi, fair-play kartı gördü
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04 Kasım 2023 17:02
Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 galibiyeti ile sona eren derbide alkış alan bir pozisyon yaşandı.

Kıran kırana geçen ilk setin son anlarında Fenerbahçe Opet 23-22 öndeyken Galatasaray hücumunda Sude Hacımustafaoğlu'nun vurduğu smaç oyun alanının dışında kaldı ve sayı Fenerbahçe'ye verildi.

"TOP BENDEN ÇIKTI" DEDİ

Galatasaraylı oyuncuların blok teması olduğu yönündeki itirazları sonrası Fenerbahçeli oyuncu Magdalena Stysiak, hakem ekibine topun kendisinden çıktığını söyledi ve sayı Galatasaray'ın oldu.

FAIR-PLAY KARTI GÖRDÜ

Bunun üzerine hakem tarafından fair-play kartı ile ödüllendirilen Stysiak, setin devamında 2 kritik sayı alarak takımının maçın ilk setini 26-24 kazanmasında önemli rol oynadı. Stysiak'ın bu hareketi Galatasaray taraftarlarından da alkış aldı.

Stysiak, Fenerbahçe Opet'in 3-1'lik galibiyetinde 23 sayı ile takımının en skorer ismi olmayı da başardı.

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