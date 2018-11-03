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Stuttgart'ta oynayan Berkay ilk yarıyı kapattı

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ilk yarının kalan maçlarında oynayamayacak

Kaynak: AA
Stuttgart'ta oynayan Berkay ilk yarıyı kapattı
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03 Kasım 2018 20:48
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan'ın, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattığı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Stuttgart'ın Bundesliga'nın 10. haftasında dün Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Berkay'ın, rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, Berkay Özcan'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarının kalan maçlarında forma giyemeyeceği, 20 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilip edilmeyeceğinin gelecek hafta yapılacak muayenelerden sonra belli olacağı kaydedildi.

Stuttgart'ın konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olduğu maçta, ikinci yarının başında forma şansı bulan Berkay Özcan, sakatlığı nedeniyle 85. dakikada oyundan alınmıştı.

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