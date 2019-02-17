Stuttgart'a Ozan Kabak da çare olmadı!

Galatasaray'ın devre arasında 11 milyon euroya sattığı Ozan Kabak, Stuttgart'ın çöküşüne çare olamadı.
Stuttgart, Ozan Kabak'ın forma giydiği 4 maçta 1 puan alabildi ve kalesinde 12 gol gördü.
Ozan Kabak'ın ilk oynadığı maçta Bayern Münih'e 4-1 mağlup olan Stuttgart, sonrasında Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Son iki maçta ise Düsseldorf'a 3-0, Leipzig'e 3-1 yenilmekten kurtulamadılar.
Bundesliga ekibi, 22 maçta 15 kez yenildi ve yediği 50 gol ile Bundesliga'nın en kötü savunma takımı oldu.
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Stuttgart, Ozan Kabak'ın forma giydiği 4 maçta 1 puan alabildi ve kalesinde 12 gol gördü.
Ozan Kabak'ın ilk oynadığı maçta Bayern Münih'e 4-1 mağlup olan Stuttgart, sonrasında Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Son iki maçta ise Düsseldorf'a 3-0, Leipzig'e 3-1 yenilmekten kurtulamadılar.
Bundesliga ekibi, 22 maçta 15 kez yenildi ve yediği 50 gol ile Bundesliga'nın en kötü savunma takımı oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın