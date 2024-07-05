Stuttgart'tan Semih Kılıçsoy'a teklif hazırlığı!

Bundesliga ekibi Stuttgart, Beşiktaş ile resmi görüşmeler başlatmak için Siyah-beyazlılara talepte bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Stuttgart'tan Semih Kılıçsoy'a teklif hazırlığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2024 10:37
Son güncelleme 05 Temmuz 2024 10:59
Alman kulübü Stuttgart, Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'u transfer listesine ekledi.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI  

Transfer departmanının Beşiktaş ile resmi görüşmeler başlatmak için talepte bulunduğu ve Semih için teklif sunacağı belirtildi.

Beşiktaş yönetimi, Semih'in geleceği hakkında karar vermeden önce teklifi değerlendirecek.

İSMİ BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR

Semih Kılıçsoy'un ismi Stuttgart dışında, Borussia Dortmund, Manchester City, Bayern Münih gibi Avrupa devleriyle de anılıyor.

35 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery