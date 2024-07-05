Stuttgart'tan Semih Kılıçsoy'a teklif hazırlığı!

Alman kulübü Stuttgart, Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'u transfer listesine ekledi.
SEMİH KILIÇSOY İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI
Transfer departmanının Beşiktaş ile resmi görüşmeler başlatmak için talepte bulunduğu ve Semih için teklif sunacağı belirtildi.
Beşiktaş yönetimi, Semih'in geleceği hakkında karar vermeden önce teklifi değerlendirecek.
İSMİ BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR
Semih Kılıçsoy'un ismi Stuttgart dışında, Borussia Dortmund, Manchester City, Bayern Münih gibi Avrupa devleriyle de anılıyor.
35 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
SEMİH KILIÇSOY İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI
Transfer departmanının Beşiktaş ile resmi görüşmeler başlatmak için talepte bulunduğu ve Semih için teklif sunacağı belirtildi.
Beşiktaş yönetimi, Semih'in geleceği hakkında karar vermeden önce teklifi değerlendirecek.
İSMİ BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR
Semih Kılıçsoy'un ismi Stuttgart dışında, Borussia Dortmund, Manchester City, Bayern Münih gibi Avrupa devleriyle de anılıyor.
35 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.