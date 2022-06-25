Stuttgart'ta Kalajdzic'e alternatif Muleka!

Kasımpaşa formasıyla geçen sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Jakcson Muleka, transferin gözde ismi olmayı başardı.



Alman basını, Stuttgart'taki bu yaz transfer planlamasına dair bir yazı kaleme alırken, Muleka'nın da listede olduğu aktarıldı. Haberde, Kongolu santrforun Stuttgart'ta Sasa Kalajdzic için iyi bir alternatif olabileceği kaydedildi.



KASIMPAŞA'DAN 3 MİLYON EURO



Muleka'nın Standart Liege ile sözleşmesinin devam ettiği hatırlatılırken, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa'nın da golcü futbolcunun bonservisini 3 milyon euro'ya bitirmek istediği belirtildi.



TALİBİ ÇOK



Öte yandan 22 yaşındaki Muleka ile; Beşiktaş, Galatasaray, Toulouse ve Lyon'un da ilgilendiği ifade edildi.





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