Stuttgart, Rıdvan Yılmaz'dan vazgeçmiyor

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'a Almanya Bundesliga'dan bir teklif geldi.

Haber; Sabah
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Stuttgart, Rıdvan Yılmaz'dan vazgeçmiyor
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11 Aralık 2020 08:46
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan yükselen performansıyla Alman ekibinin radarına girdi. Yükselen performansı ile Beşiktaş'ta ilk 11'e yerleşen Rıdvan Yılmaz'a yurtdışından da ciddi ilgi duyuluyor.

Başta Bundesliga ekibi Stuttgart olmak üzere birkaç kulübün genç yeteneğin maçlarını yakından takip ettiği kaydedildi.

Alman ekibinin 19 yaşındaki Rıdvan'ın maçlarını özel olarak analiz ettirdiği ve scoutların gözetiminde olduğu belirtildi. Ancak elini çabuk tutan Beşiktaş yönetimi, 2023'e kadar kontratı olan Rıdvan'a ücretinde iyileştirme ile birlikte 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmişti.

Performansını bu şekilde sürdürmesi halinde genç oyuncunun A Milli Takım kadrosuna gireceği ve daha da değer kazanacağı düşünülüyor.



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