Stuttgart, Rıdvan için olumlu rapor yazdı!

Beşiktaş'ta sezonun bitimiyle birlikte yuvadan uçması beklenen Rıdvan Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu.



Alman kulübü Stuttgart, 20 yaşındaki genç sol bek için Siyah- Beyazlı yönetime 7.5 milyon Euro civarında bir teklif sunmuş Beşiktaş yönetimi ise Rıdvan Yılmaz için 10 milyon Euro talep etmişti.



Gelen son bigilere göre Stuttgart scout'ı Sascha Koch, Rıdvan Yılmaz'ı izledi ve olumlu rapor verdi. Alman kulübü ile Beşiktaş arasında görüşme trafiği hızlanacak. İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekleri öğrenildi.



Bu arada Rıdvan Yılmaz için Fransa Ligi'nden de talip olduğu ve bu kulüplerin tekliflerinin de masada olduğu ancak en çok ilgilinin yine Stuttgart'tan olduğu da gelen haberler arasında.



FİYAT YÜKSELECEK



Stuttgart'ın daha önce teklif ettiği 7.5 milyon Euro'nun üzerine çıkma ihtimalinin yükseldiği de ifade ediliyor. Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Rıdvan, bu sezon 28 resmi maçta görev yaptı. Öte yandan Rıdvan ile birlikte Stuttgart'ın Can Bozdağan'ı da Trabzon'da takip ettiği ve beğendiği öğrenildi.



Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Rıdvan Yılmaz, bu maçların 22'sinde ilk 11'de görev yaptı. Sadece 6'sında oyuna sonradan dahil oldu.



