Stuttgart kazandı Devler Ligi umudunu sürdürdü

Bundesliga karşılaşmasında Stuttgart ağırladığı Union Berlin'i 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Stuttgart kazandı Devler Ligi umudunu sürdürdü
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09 Mart 2024 00:26
Bundesliga 25. hafta karşılaşmasında Stuttgart konuk ettiği Union Berlin'i 2-0 mağlup etti.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Serhou Guirassy ve 65. dakikada Chris Führich kaydetti.

Union Berlin'de Andras Schafer 69. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Stuttgart bu galibiyetle puanını 53'e çıkatırken, Union Berlin ise 25 puanda kaldı.

Stuttgart bir sonraki karşılaşmasında Hoffenheim deplasmanına giderken, Union Berlin evinde Werder Bremen'i konuk edecek.

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