Stuttgart'ın Atakan için Beşiktaş'tan talebi: 4 milyon euro!

Beşiktaş'ın ön libero pozisyonu için düşündüğü isimlerden biri olan Atakan Karazor için kulübü Stuttgart kapıyı 4 milyon Euro'dan açtı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Stuttgart'ın Atakan için Beşiktaş'tan talebi: 4 milyon euro!
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13 Nisan 2022 11:32
Beşiktaş'ta ön libero transferi için girişimler sürerken, kadrosuna katmak için uğraş verdiği Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Atakan Karazor için 4 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcu için Alman ekibinin indirime gitmeyi düşünmemesi sonrası siyah beyazlılar, gurbetçi oyuncuda görüşmeleri olgunlaşmadan sonlandırdı.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga'da 29 müsabakada 1 kez asist yaptı. 

 
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