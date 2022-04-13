Stuttgart'ın Atakan için Beşiktaş'tan talebi: 4 milyon euro!

Beşiktaş'ta ön libero transferi için girişimler sürerken, kadrosuna katmak için uğraş verdiği Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Atakan Karazor için 4 milyon euro talep ettiği belirtildi.Kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcu için Alman ekibinin indirime gitmeyi düşünmemesi sonrası siyah beyazlılar, gurbetçi oyuncuda görüşmeleri olgunlaşmadan sonlandırdı.25 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga'da 29 müsabakada 1 kez asist yaptı.