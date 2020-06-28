Stuttgart Bundesliga'ya çıktı, Mario Gomez veda etti

MARIO GOMEZ VEDA ETTİ

HAMBURG PARAMPARÇA OLDU

2. Futbol Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan, Almanya Birinci Futbol Ligi'ne () yükseldi.Ligin 34. haftasında oynanan karşılaşmada Stuttgart sahasında Darmstadt 98'e 3-1 yenildi.Dartmstadt'ın golleri 32'inci dakikada Serdar Dursun, 53'inci dakikada Matthias Bader ve 88'inci dakikada Tobias Kempe attı. Stuttgart'ın tek golü 42'inci dakikada Mario Gomez'den geldi. Bu sonuçla Stuttgart sezonu 58 puanla ikinci sırada tamamladı.Arminia Bielefeld'e deplasmanda 3-0 yenilen Heidenheim da sezonu 55 puanla üçüncü sırada bitirdi. Bu durumda sezonu ikinci sırada tamamlayan Stuttgart gelecek sezon tekrar Bundesliga'da mücadele edecek.Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı kadroda yer alan Mario Gomez, futbol kariyerinin son maçına çıktı. Mario Gomez, 2015/5016 sezonunda Beşiktaş'ta 26 golle gol krallığı yaşamıştı.Ligi 68 puanla lider tamamlayan Arminia Bielefeld'in Bundesliga'ya yükselmesi iki hafta önce kesinleşmişti. Sezonu üçüncü sırada bitiren Heidenheim ise, Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan Werder Bremen ile "play-out" maçları oynayacak.Kazanması halinde playout oynama hakkı kazanacak olan Hamburg, evinde Sandhausen'e 5-1 mağlup oldu.Almanya 2. Futbol Ligi'nde ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.