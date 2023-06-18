Stuttgart açık'ta şampiyon Tiafoe oldu!

Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk kupasını Frances Tiafoe kaldırdı

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Stuttgart açık'ta şampiyon Tiafoe oldu!
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18 Haziran 2023 22:49
Stuttgart Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde, ABD'li raket Frances Tiafoe şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvası finalinde, erkekler dünya 12 numarası 25 yaşındaki ABD'li tenisçi Tiafoe ile dünya 24 numarası 33 yaşındaki Alman raket Jan-Lennard Struff karşılaştı.

Tiafoe, finalde Struff'u 4-6, 7-6, 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

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