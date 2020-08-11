Sturridge, Premier Lig'de yeniden sahne almak istiyor

Daniel Sturridge, Mart ayından beri kulüpsuz kalmış durumda ve yediği 4 aylık cezayı da tamamladı.



Sturridge, İngiltere'deki kumar yönetmeliğini ihlal ettiği için ceza almıştı. Sturridge, yeniden futbola dönebilmek için Amerika'da fiziksel çalışmalarına devam ediyor.



"YARIM KALAN İŞİM VAR"



Sturridge, transfer için yaptığı açıklamada; "Seçeneklerimiz var ama ben bir İngilizim ve her zaman Premier Lig'de oynamaktan keyif aldım. Hala verecek çok şeyim olduğunu biliyorum. Sanki İngiltere'de yarım kalan bir işim var gibi hissediyorum." dedi.



Sturridge 2019 Ağustos ve 2020 Mart arasında Trabzonspor forması giydi. Sturridge, bu dönemde oynadığı 11 Süper Lig maçında 4 gol ve 4 asist kaydetti.



