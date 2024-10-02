Sturm Graz-Club Brugge Maçı Canlı İzle Şifresiz | Sturm Graz-Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge, Sturm Graz deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Sturm Graz - Club Brugge Maçı Canlı İzle







Sturm Graz- Club Brugge maçı saat kaçta?



Sturm Graz - Club Brugge maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. .



Sturm Graz- Club Brugge maçı hangi kanalda?



Sturm Graz- Club Brugge maçı TRT TABİİ platformundan canlı yayınlanacak.



Tabii TV ücretli mi?



Bu akşam yayınlanan bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.



Tabii internetten izlenir mi?



Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.







Haber ile daha fazlasına ulaşın: