STSO'dan Türkiye Kupası finali için 2 bin bilet desteği

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına Sivas'tan gitmek isteyen taraftarlar için 2 bin bilet satın aldı.



STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı kulüp tesislerinde ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Otyakmaz, gelecek hafta Sivasspor'un tarihinin en önemli maçlarından birini oynayacağını söyledi.



Otyakmaz, dost, kardeş ve komşu şehir Kayserispor ile çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Her iki kulübün de hazırlıkları devam ediyor. Süper Lig'in son haftasında bugün Kayserispor ile bir karşılaşmamız olacak. Berna başkanımız burada olacak, onları burada misafir edeceğiz. Dost ve kardeşliği yine gündeme getireceğiz. fair-play çerçevesinde karşılaşmamızı tamamlayacağız. İnşallah kazanan taraf da biz olacağız." dedi.



İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçı için şehirde ciddi birliktelik olduğuna değinen Otyakmaz, "Sivasspor'un bir talebi olmadan, sivil toplum kuruluşlarımız kendileri durumdan vazife çıkartıp önemli desteklerde bulunuyor. Belediye Başkanımız bilet alan herkesi kumanyaları ile İstanbul'da maça taşıyacaklarını açıkladı." ifadesini kullandı.



Sivasspor'un şehrin en önemli markası olduğunu vurgulayan STSO Başkanı Mustafa Eken, "Mecnun başkanımıza ve yönetimine yapmış oldukları başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyoruz. STSO olarak şehrimizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi İstanbul'da oynanacak tarihi maç için de gerekli desteğimizi vereceğiz." diye konuştu.



Eken, Ziraat Türkiye Kupası final maçına Sivas'tan gitmek isteyen 2 bin taraftara bilet desteği vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye Kupası finali gerçekten çok önemli. İnşallah 26 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak maçta dostluk kazanacak. Güzel, birlik ve beraberlik içerisinde centilmence bir maç olacak. Tabii ki kazananın Sivasspor olmasını gönülden istiyoruz. Sivasspor'un gelmiş olduğu noktada başta Mecnun başkanımız, yönetimi ve futbolcularını kutluyorum. Ciddi bir başarı sağladılar. Bizleri de gururlandırdılar. Biz de şehrimizde yaşayan, passoligi ve vizesi olan 2 bin taraftarımızın biletlerini alıyoruz. Taraftarlarımız isim, soy isim ve TC kimlik numaraları ile odamızın sosyal medya platformlarında bulunan 'stsokurumsal' adlı hesaba başvuru yapacak. Başvuru yapan ilk 2 bin taraftarımızın biletlerini passoliglerine yükleyeceğiz."



Eken, İstanbul'da yaşayan yüz binlerce Sivaslıya görev düştüğünü de dile getirerek, "Sivas ve İstanbul'da bulunan derneklerimizi, STK'lerimizi hep birlikte takımıza destek vermeye davet ediyorum. Bu konuda yükü sadece kulübümüze, Mecnun başkana bırakmayalım, hep birlikte bu tarihi maç için elimizi taşın altına koyalım. Ben inanıyorum ki tüm STK'lerimiz, İstanbul'da bulunan derneklerimiz gereken desteği verecek ve stadyumu dolduracak. O kupayı Sivas'a getireceğiz." dedi.





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