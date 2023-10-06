Stryger Larsen: ''Maçı kaybettiğimiz için mutsuzuz''

Trabzonsporlu futbolcu Stryger Larsen, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stryger Larsen: ''Maçı kaybettiğimiz için mutsuzuz''
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06 Ekim 2023 22:17
Trabzonsporlu futbolcu Stryger Larsen, 1-0 yenilgiyle sonuçlanan Adana Demirspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. 

Stryger Larsen, "Zor bir deplasman burası. Rakibe karşı oynamak kolay değil. İyi bir takım. Bugün gol pozisyonlarımız vardı belki de o fırsatları değerlendirsek farklı olabilirdi. Kazanmak için son dakikaya kadar mücadele ettik. Maçı kaybettiğimiz mutsuzuz." şeklinde konuştu.

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