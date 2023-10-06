Stryger Larsen: ''Maçı kaybettiğimiz için mutsuzuz''

Trabzonsporlu futbolcu Stryger Larsen, 1-0 yenilgiyle sonuçlanan Adana Demirspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Stryger Larsen, "Zor bir deplasman burası. Rakibe karşı oynamak kolay değil. İyi bir takım. Bugün gol pozisyonlarımız vardı belki de o fırsatları değerlendirsek farklı olabilirdi. Kazanmak için son dakikaya kadar mücadele ettik. Maçı kaybettiğimiz mutsuzuz." şeklinde konuştu.
Stryger Larsen, "Zor bir deplasman burası. Rakibe karşı oynamak kolay değil. İyi bir takım. Bugün gol pozisyonlarımız vardı belki de o fırsatları değerlendirsek farklı olabilirdi. Kazanmak için son dakikaya kadar mücadele ettik. Maçı kaybettiğimiz mutsuzuz." şeklinde konuştu.