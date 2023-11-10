Stryger Larsen: ''Bazen böyle de kazanmanız gerekir''

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Stryger Larsen, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Stryger Larsen: ''Bazen böyle de kazanmanız gerekir''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2023 22:34
Trabzonspor'lu futbolcu Stryger Larsen, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Larsen, ''Öncelikle tabii ki istediğimiz performans değildi ama bazen böyle de kazanmanız gerekir.'' dedi. 

Sol bek oynatılması hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, ''Benim için sorun olan bir durum değil. Milli takımda da oynadım. Sahada olduğum sürece nerede oynadığımı çok önemli değil. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum. Benim için bir sıkıntı yaratmıyor bu durum'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery