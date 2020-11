Strickland: "Rondo oyunun ustalarından biri, harika bir koç olur"

Eski NBA point guardı ve New York City efsanesi Rod Strickland, Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'nun liderlik becerileri nedeniyle bir koç olarak parlak bir geleceği olduğuna inandığını söyledi.



'Hot Rod', Heavy'den Scoop B ile yaptığı röportajda Rondo'yu şu şekilde övdü:



"Sadece IQ'su ve hissiyatı sayesinde. Kendisi, oyunun ustalarından biri. Belli ki oyunu inceliyor; başka oyuncuların savunması hakkında her şeyi biliyor, bu yüzden muhtemelen tüm koçların çizdiği oyunları zaten biliyordur, değil mi? Çünkü çok çalışıyor.



Onun bir film odasına girip, her koçun setini bildiğini hayal edebiliyorum. Ve o bir point guard, bu yüzden lider olması ve insanlara talimat vermesi gerekiyordu.



Bunun çok doğal ilerleyeceğini düşünüyorum, çünkü bunu şu anda da yapıyor; kendisi dünya şampiyonlarının (Los Angeles Lakers) point guardı ama koçlardan biri olduğunu da garanti edebilirim.



"BİZ SAHADAKİ KOÇLARIZ"





Strickland, point guardların sahadaki görevlerinden bahsederek, Rondo'yu bu alanda da övdü:



Bazen insanlar bunu duymak istemez ama biz sahadaki koçlarız. Eğer 10-15, 17, 20 yıl oynamışsanız ve üst düzeyde bir point guard iseniz, koçsunuzdur.



Oyunu kontrol etmeniz, bir araya geldiğinizde herkesi kontrol etmeniz ve soyunma odasını kontrol etmeniz gerekli... o kadar çok şey var ki, bence bu onun için doğal bir ilerleme olacak."