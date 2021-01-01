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Strauss: "Curry ve Wiseman ikilisi, Warriors'a yıllarca güç verecek!"

The Athletic'ten Ethan Strauss, Golden State Warriors'ın James Wiseman ve Stephen Curry kombinasyonu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Ethan Strauss, Golden State Warriors'ın James Wiseman ve Stephen Curry kombinasyonu hakkında konuştu.

Strauss, makalesinde, Wiseman'ın potaya devrilen varlığıyla Warriors hücumunu nasıl birçok şekilde etkilediği hakkında şunları kaleme aldı:

"Uzun lafın kısası, Wiseman'ın özellikle çemberde bir tehlike yaratması. Kendisi henüz şimdiden korkulan, atletik bir tehdit ve JaVale McGee'nin aksine, Steve Kerr onu uzun süre oynatacak. Steph Curry gibi, bireysel olarak hücumda kötü bir maç geçirse de, varlığı bir hücumu genel olarak olumlu yönde etkileyebilecek bir oyuncu.

Wiseman potaya devrilme konusunda korkutucu bir tehdit gibi görünüyor ve öyle de.

Wiseman bir oyuncu olarak gelişirse, halihazırda güçlü olan tehlikesi de büyüyecek. Curry'nin dışarıda, Wiseman'ın ise içeride oluşturduğu tehlikenin kombine güç, bu hücuma yıllarca kuvvet verebilir."

Wiseman, sezonda 11.6 sayı ve 5.6 ribaund ortalamaları ile oynuyor.


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