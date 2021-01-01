Stotts, Jusuf Nurkic'in son durumunu açıkladı

Portland Trail Blazers başantrenörü Terry Stotts, Jusuf Nurkic'in sakatlığıyla ilgili son durumun ne olduğunu paylaştı.



Stotts, halen elindeki sakatlık yüzünden kenarda olan Nurkic'in rehabilitasyon sırasında basketbol formunu koruyabilme olanağına sahip olduğunu belirtti.



Blazers, 19 Ocak'ta kırılan sağ bileğinden ameliyat geçiren Nurkic'in en az altı ila sekiz hafta süreyle kadro dışı kalacağını duyurmuştu.



Stotts, Boşnak pivotun son durumu hakkında şu güncellemeyi yaptı:



"İyi durumda. İşin iyi yanı, el sakatlığı olduğundan ötürü basketbol formunu korumak için aerobik şeyler yapabiliyor."



Blazers ayrıca, ayak sakatlığı dolayısıyla süresiz olarak kadro dışı kalan CJ McCollum'dan da yoksun durumda.



Ekibin, rehabilitasyon süreci devam eden Nurkic hakkında iki hafta daha resmi bir güncelleme paylaşması beklenmiyor.



