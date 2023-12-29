Stoperde son karar Oosterwolde

Fenerbahçe'de son oynanan Galatasaray maçında stoperde iyi bir performans gösteren Jayden Oosterwolde final maçında da formayı kaptı.

, Fotoğraf; AA
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Stoperde son karar Oosterwolde
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29 Aralık 2023 13:16
Son güncelleme 29 Aralık 2023 13:18
Fenerbahçe'de, oynanacak Süper Kupa Final'nde stoper hattında Djiku'ya eşlik edecek isim Jayden Oosterwolde oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın lig maçında olduğu gibi savunmanın göbeğinde Alexander Djiku'nun yanında yine Jayden Oosterwolde'ye şans tanıyacağı öğrenildi.

Hollandalı futbolcu, sol bek olmasına rağmen stoper mevkinde de başarıyla forma giyebileceğini ispat etmişti.

Fenerbahçe'de Süper Kupa finalinde sahada olacak 3 yerli futbolcunun da Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci olacağı bildirildi.

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