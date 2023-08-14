Stoperde rota Bailly'den Aiwu'ya döndü

Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş, Eric Bailly transferinde sürecin uzaması üzerine gözünü Serie B ekibi Cremonese'nin oyuncusu Emanuel Aiwu'ya çevirdi. Siyah-Beyazlılar, Avusturyalı oyuncu için 2.5 milyon Euro teklif yapt

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Stoperde rota Bailly'den Aiwu'ya döndü
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14 Ağustos 2023 12:30
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 12:31
Beşiktaş Son Dakika Transfer Haberleri: Beşiktaş'ın stoper takviyesi için görüşüp anlaştığı Eric Bailly, kulübü Manchester United ile iki kez sözleşme feshi için masaya otursa da henüz sonuç alamadı.

Siyah-Beyazlılar, sürecin uzaması üzerine İtalya Serie B ekibi Cremonese'nin oyuncusu Emanuel Aiwu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

Karakartal, teklifine olumsuz yanıt alsa da pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Mutlaka bir stoper takviyesi daha isteyen Beşiktaş transferin kesin olumsuz sonuçlanması halinde listedeki diğer adaylara yönelecek. 

EMANUEL AIWU KİMDİR?

Kariyerine Admira kulübünde başlayan Emanuel Aiwu, Rapid Wien forması da giydikten sonra Cremonese'ye transfer oldu. 

1.85 boyundaki savunmacı İtalyan ekibiyle geçen sezon 30 karşılaşmada görev aldı.

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