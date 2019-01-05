Stones'un dövmesinde Aziz Yıldırım detayı!

Liverpool ve Manchester City arasında oynanan karşılaşmada dövme detayı görenleri şaşırttı. City stoperi John Stones önüne düşen topu uzaklaştırmaya çalışırken bacağındaki dövme Aziz Yıldırım'a benzetildi ve sosyal medyada sıkça konuşuldu.

Maçın 18. dakikasındaki Liverpool atağında direkten dönen topu Manchester City'nin stoperi John Stones uzaklaştırmaya çalışırken, kaleci Ederson da topa hamle yaptı.

Top bu sırada tam City kalesine doğru giderken Stones araya girerek çizgi üzerinde golü önledi.

Bu sırada çekilen fotoğrafta Stones'un sol bacağındaki yüz dövmesinin (2016'da hayatını kaybeden eski kulübü Barnsley'in efsane ismi Norman Rimmington olduğu tahmin ediliyor.)



ÇOK KONUŞULAN;

"Ben mi yanlış görüyorum yoksa Manchester City'nin savunma oyuncusu John Stones'un bacağında Aziz Yıldırım dövmesi mi var?"



