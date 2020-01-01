Stone: "Rockets ile hedefimiz hala ayný: Þampiyonluk!"

Houston Rockets'ýn yeni genel menajeri Rafael Stone, Rockets'ýn hala þampiyonluk mücadelesi için "elinden geleni vermeye hazýr" olduðunu söyledi.



Rockets, ölü sezonda çok sayýda personel deðiþikliði yapsa da, James Harden'ýn en verimli döneminde hedefleri ayný kaldý.



Daryl Morey geçtiðimiz ay organizasyonla yollarýný ayýrdýðýnda terfi eden yeni genel menajer Stone, The Houston Chronicle'dan Jonathan Feigen ile yaptýðý röportajda, Rockets'ýn þampiyonluk hedefini sürdürdüðünü doðruladý:



"Hala elimizden geleni vermeye hazýrýz. Hedefimiz bir þampiyonluk kazanmak. Bizi bu hedefe yaklaþtýrmak için elimizden gelen her þeyi yapacaðýz."



Stone daha sonra, Rockets'ýn nasýl daha iyi olabileceði ve þampiyonluk zaferi için nasýl çalýþabileceði konusundaki görüþünü sundu:



"Bu tamamen elimizdeki minimum istisnamýzla (kontrat hakký) ne yapabileceðimizi düþündüðümüze baðlý. O noktaya çok yardýmcý olabilecek adamlarý getirebileceðimizi düþünüyoruz. Bu, derinlik kazanmanýn bir yoludur. Ve gerçekten iyi bir deðer olduðunu düþündüðümüz orta seviyede alabileceðimizi düþündüðümüz bir adam var mý, ona bakacaðýz. Eðer durum buysa, bunu yapacaðýz, net.



Her þey yetenekle ilgili. Bir adamýn piyasanýn deðerlendirdiðinden daha iyi olduðunu düþünürsek, gidip o adamý almak isteyeceðiz. Orta düzey istisna, sahip olduðumuz en iyi araç. Yetenek kazanmaya çalýþma konusunda agresif olacaðýz. Geçtiðimiz yýl bunu Danuel House için kullanmýþtýk. O durumda hepsini kullanmamýþtýk. Bunlar büyük ölçüde piyasaya dayalý oluyor."



Stone, Daryl Morey'nin yedi yýllýk Rockets GM'liði görevinden sonra Houston'dan ayrýlmaya karar vermesinden önce, basketbol operasyonlarýndan sorumlu baþkan yardýmcýsýydý.



