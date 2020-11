Stone: "Rockets ile hedefimiz hala ayný: Þampiyonluk!"

Houston Rockets'ın yeni genel menajeri Rafael Stone, Rockets'ın hala şampiyonluk mücadelesi için "elinden geleni vermeye hazır" olduğunu söyledi.



Rockets, ölü sezonda çok sayıda personel değişikliği yapsa da, James Harden'ın en verimli döneminde hedefleri aynı kaldı.



Daryl Morey geçtiğimiz ay organizasyonla yollarını ayırdığında terfi eden yeni genel menajer Stone, The Houston Chronicle'dan Jonathan Feigen ile yaptığı röportajda, Rockets'ın şampiyonluk hedefini sürdürdüğünü doğruladı:



"Hala elimizden geleni vermeye hazırız. Hedefimiz bir şampiyonluk kazanmak. Bizi bu hedefe yaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



Stone daha sonra, Rockets'ın nasıl daha iyi olabileceği ve şampiyonluk zaferi için nasıl çalışabileceği konusundaki görüşünü sundu:



"Bu tamamen elimizdeki minimum istisnamızla (kontrat hakkı) ne yapabileceğimizi düşündüğümüze bağlı. O noktaya çok yardımcı olabilecek adamları getirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu, derinlik kazanmanın bir yoludur. Ve gerçekten iyi bir değer olduğunu düşündüğümüz orta seviyede alabileceğimizi düşündüğümüz bir adam var mı, ona bakacağız. Eğer durum buysa, bunu yapacağız, net.



Her şey yetenekle ilgili. Bir adamın piyasanın değerlendirdiğinden daha iyi olduğunu düşünürsek, gidip o adamı almak isteyeceğiz. Orta düzey istisna, sahip olduğumuz en iyi araç. Yetenek kazanmaya çalışma konusunda agresif olacağız. Geçtiğimiz yıl bunu Danuel House için kullanmıştık. O durumda hepsini kullanmamıştık. Bunlar büyük ölçüde piyasaya dayalı oluyor."



Stone, Daryl Morey'nin yedi yıllık Rockets GM'liği görevinden sonra Houston'dan ayrılmaya karar vermesinden önce, basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısıydı.