Stone: "Alperen Şengün'ün yaptıkları beni şaşırtmıyor"

Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, temsilcimiz ve takımın yıldızı Alperen Şengün'ün bu sezon gösterdiği performansın kendisini "şaşırtmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Stone: 'Alperen Şengün'ün yaptıkları beni şaşırtmıyor'
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20 Aralık 2023 15:26
Son güncelleme 20 Aralık 2023 15:31
Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, temsilcimiz ve takımın yıldızı Alperen Şengün'ün bu sezon gösterdiği performansın kendisini "şaşırtmadığını" söyledi.

Stone, Rockets'taki üçüncü sezonunda bireysel olarak gelişmeye devam eden Alperen hakkında, The Athletic'ten Kelly Iko'ya şu açıklamaları yaptı:

"Savunmadaki gelişiminden oldukça memnunum. Hücum tarafında zaten gelişti ama savunmada da Alperen'e karşı umudumuz yüksek, her zaman öyleydi. Şunu söyleyebilirim ki, geldiği noktadan oldukça memnunuz ve bu yıl yaptıkları beni şaşırtmıyor."

Rockets'ın 2021 NBA Draftı'nda 16. sırada seçtiği Alperen, kısa sürede oyun kurma ve pasörlük becerileriyle ismini duyurmaya başlamış ve pek çok kişi tarafından, Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic'e atıfta bulunarak 'Baby Jokic' lakabıyla anılmıştı.

Alperen şu anda maç başına 19.7 sayı ve 9.0 ribaund ortalamalarıyla hem sayı hem de ribauntta Rockets'ın lideri konumunda.

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