Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi Galatasaray'a vermeye niyeti yok

FERNANDO: "DÖNERSE MUTLU OLURUM"

'a geri döneceği konuşulaniçin kulübü Stoke City'den açıklama geldi.Menajeri, Ndiaye'nin sözleşmeli oyuncularını olduğunu belirtirken, ayrılık ile ilgili isteksiz sözler kullandı.Ndiaye'nin peşinde birçok oyuncunun olduğunu belirten Rowett, "" diye konuştu.Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando, Ndiaye'nin geri dönmesini istediğini söyledi.Senegalli oyuncu ile iyi anlaştığını kaydeden Sambacı, "Ndiaye ile hem saha içinde hem saha dışında gayet güzel bir diyaloğumuz vardı. İyi bir uyum yakalamıştık. 6 ay boyunca da en iyi performansını gösterdi ve bizim için olumlu şeyler yaptı. Ondan sonra Premier Lig'e gitti. Tabii ki imkan olur geri dönerse mutlu olurum. Dönmezse de kadromuzda çok kaliteli arkadaşlarımız var" mesajını yolladı.Galatasaray'dan 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'nin yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.