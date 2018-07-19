Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi Galatasaray'a vermeye niyeti yok

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Badou Ndiaye için kulübü Stoke City'den açıklama geldi. Stoke City Menajeri Gary Rowett, Ndiaye'nin sözleşmeli oyuncularını olduğunu belirtirken, ayrılık ile ilgili isteksiz sözler kullandı.
Ndiaye'nin peşinde birçok oyuncunun olduğunu belirten Rowett, "Ndiaye üst düzey bir oyuncu ve Avrupa'dan birçok takım onun transferi için can atıyor durumda. Ancak bizim oyuncumuz ve sözleşmesi de var, şu anda bizim oyuncumuz olarak kalacak. Onu getireceğiz ve birlikte çalışacağız. 3 haftadır tatil yaptığı için tempoya alışması 1-2 hafta alabilir" diye konuştu.
FERNANDO: "DÖNERSE MUTLU OLURUM"
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando, Ndiaye'nin geri dönmesini istediğini söyledi.
Senegalli oyuncu ile iyi anlaştığını kaydeden Sambacı, "Ndiaye ile hem saha içinde hem saha dışında gayet güzel bir diyaloğumuz vardı. İyi bir uyum yakalamıştık. 6 ay boyunca da en iyi performansını gösterdi ve bizim için olumlu şeyler yaptı. Ondan sonra Premier Lig'e gitti. Tabii ki imkan olur geri dönerse mutlu olurum. Dönmezse de kadromuzda çok kaliteli arkadaşlarımız var" mesajını yolladı.
Galatasaray'dan 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'nin yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Ndiaye'nin peşinde birçok oyuncunun olduğunu belirten Rowett, "Ndiaye üst düzey bir oyuncu ve Avrupa'dan birçok takım onun transferi için can atıyor durumda. Ancak bizim oyuncumuz ve sözleşmesi de var, şu anda bizim oyuncumuz olarak kalacak. Onu getireceğiz ve birlikte çalışacağız. 3 haftadır tatil yaptığı için tempoya alışması 1-2 hafta alabilir" diye konuştu.
FERNANDO: "DÖNERSE MUTLU OLURUM"
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando, Ndiaye'nin geri dönmesini istediğini söyledi.
Senegalli oyuncu ile iyi anlaştığını kaydeden Sambacı, "Ndiaye ile hem saha içinde hem saha dışında gayet güzel bir diyaloğumuz vardı. İyi bir uyum yakalamıştık. 6 ay boyunca da en iyi performansını gösterdi ve bizim için olumlu şeyler yaptı. Ondan sonra Premier Lig'e gitti. Tabii ki imkan olur geri dönerse mutlu olurum. Dönmezse de kadromuzda çok kaliteli arkadaşlarımız var" mesajını yolladı.
Galatasaray'dan 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'nin yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın