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Stoke City tamam, Ndiaye direniyor!

Galatasaray, İngiliz kulübüyle kiralama için anlaşma sağladı ancak Badou Ndiaye maddi konularda problem çıkardı.

Kaynak: Milliyet
Stoke City tamam, Ndiaye direniyor!
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24 Temmuz 2018 06:33
Transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Muğdat  Çelik ve Henry Onyekuru'nun ardından resmen kadrosuna katmak istediği Badou  Ndiaye'de ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılar devre arasında 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sattığı Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City ile anlaştı ama bu kez Senegalli oyuncu sorun çıkardı. 28 yaşındaki başarılı futbolcu garanti ücret olarak 3.5 milyon eurodan aşağı inmeyeceğini belirtirken, maç başı ve başarı bonusları istediğini de bildirdi. Ndiaye'nin yıllık maliyetinin böylece 4.5 milyon euroya yakın olacağı ifade edildi.

'En doğru kulüp'

Galatasaraylı yetkililerin ise oyuncuyu ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kozunu ortaya koyarak, "Takımın Premier Lig'den düştü. Hayalinin peşinde koşarak bu lige gitmiştin ama olmadı. Şimdi seni Premier Lig'den isteyen takımlar da yine düşmemeye oynuyor. Bu kulüpler senin futbol yapına da uygun değil. Oysa Galatasaray her zaman hücumu düşünür ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Belki burada biraz daha az kazanırsın ama kendini göstermek için en doğru kulüp Galatasaray" dedikleri belirtildi.

Sarı-kırmızılıların bu sözlerine rağmen taraflar arasındaki pürüzler giderilemedi. Galatasaray, Badou Ndiaye'nin talep ettiği yıllık ücret ve başarı bonuslarında indirim yapmaması halinde transferi askıya alacak ve orta sahaya takviye konusunda alternatif oyunculara yönelecek.

17 maça çıktı

Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Badou Ndiaye, 1 gol-3 asistle oynadı. Senegalli futbolcu Stoke City'de ise 13 karşılaşmada forma giydi, 2 gol-1 asiste imzasını attı.



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