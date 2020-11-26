Stoke City, Etebo'yu sildi

Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı oyuncu Etebo'nun İngiltere'deki kariyeri daha uzun süremeyecek gibi görünüyor.



25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'la bu sezon 9 maça çıkarken bunların 4'ünde ilk 11'de yer aldı.



Nijeryalı orta saha sakatlıkları nedeniyle kendisini İngiltere'de gösteremedi.



İngiliz ekibiyle 3 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için, geri dönüş kapıları tamamen kapalı olmasa da uygun teklifler karşılığında elden çıkarılması planlanıyor.



