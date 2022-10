Stojkovic: 'Dünya Kupası'nı kazanmamızı bekliyorlar'

Sırbistan Milli Takım Teknik Direktörü Dragan Stojkovic, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.



Eleme grubunun favorisi Portekiz'e karşı sürpriz zaferler kazanarak Katar biletini cebine koyan Sırbistan'ın hocasının açıklamaları:



"Ben daha çok kendi takımına ve maçlarına yoğunlaşan bir teknik direktörüm. Açıkçası rakiplerimize çok saygımız var ama Katar'da kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz."



"HAK EDİLMİŞ BİR ZAFER!"



"Zor bir eleme grubundaydık ve Portekiz liderlik için favoriydi. Takımımız tüm maçlarda iyi oynadı. Lizbon'da Portekiz'e karşı oynanan maçın biraz final gibi olacağını biliyorduk ve tam olarak böyle sonuçlandı. Dünya Kupası'nda yer almayı hak ettiğimizi gösterdik. 2-1'lik galibiyetimiz, hak edilmiş bir zaferdi!"



"HERKES MITROVIC GİBİ BİRİNİ İSTER"



"Aleksandar Mitrovic, milli takımımız için hayati bir oyuncu. O elit bir forvet ve her maçta en iyisini veren biri. Elemeler sırasında attığı tüm goller harikaydı, ancak son dakikada Portekiz'e karşı olan gol hafızalarımıza kazınmaya devam edecek. Herkesin dikkatini çekmesini sağlayacak yetenekleri var. Her teknik direktör, Mitrovic gibi birini takımında ister."



"VLAHOVIC, TADIC VE JOVIC"



"Birkaç yıldır Dusan Vlahovic ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu gösterdi ve İtalya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Juventus'un onu transfer etmesi şaşırtıcı değildi. Genç ama çok olgun; kalbini ve ruhunu futbola veriyor ve bu her zaman karşılığını veriyor. Kulübü adına çok iş yapıyor. Tadic'e gelince, o bir kaptandan istediğin her şeye sahip: her şeyini futbola adayan muazzam bir yetenek. Jovic, Real Madrid'in kadrosundaydı ve kendini tam olarak ifade etme şansı bulamasa da, kesinlikle bu seviyede oynamak için gerekli becerilere sahip."



"KUPAYI KAZANMAMIZI BEKLİYORLAR"



"Sırbistan'da futbol her zaman önemli bir spor olmuştur. İnsanlar futbola bayılır. Elbette bununla birlikte bazen Dünya Kupası'nı kazanacağımızı sürekli olarak tahmin etmek gibi gerçekçi olmayan beklentiler gelir. Ancak kupayı kaldırmak o kadar kolay değil, özellikle çok fazla altyapı sorunu olan küçük bir ülkeyseniz ve büyük Avrupa ülkeleriyle rekabet etmek için mücadele ediyorsanız. Bu nedenle turnuvaya katılmaya hak kazanmak bizim için dikkate değer bir başarı, bu da bizi daha iyi bir gelecek inşa etme çabalarımıza teşvik eden bir başarı Portekiz'deki galibiyetimiz ülkemizde büyük kutlamalara yol açtı. Halkımız bu mutluluk anlarını hak ediyor."



"GEZMEYE GİTMİYORUZ"



"Dünyanın en iyi 32 takımı arasında olmamız, kaliteli bir takım olduğumuzu ve şans eseri orada olmadığımızı gösteriyor. Katar'a gezmek için değil, gurur duyabileceğimiz bir şeyi başarmaya çalışmak için gidiyoruz. Ana hedefimiz, basit olmayacak olsa da son 16'ya ulaşmak. Yine de bunu başarabiliriz. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız"