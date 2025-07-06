Stanimir Stoilov'dan Romulo açıklaması

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan ve Slovenya kampına giden Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgar basınına değerlendirmelerde bulundu.Transferde 4 yeni oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirten Bulgar çalıştırıcı,ifadelerine yer verdi.Sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında açacaklarını ifade eden Stanimir Stoilov, "dedi.Gürsel Aksel Stadı'nın kendileri için çok büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Stoilov, "yorumunu yaptı.Öte yandan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün İngiltere'nin başkenti Londra'daki futbol okulunun 10'uncu kuruluş yılı törenine katıldı.