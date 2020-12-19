Stjepan Tomas'tan hakem tepkisi: 'Bu kadar olmaz'

Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösteren Tomas, "Oyunu değil hakemi konuşuyoruz. 1-0 öne geçtikten sonra Tunay'a net penaltı ve Uğurcan'a kırmızı kart vardı. İkinci golden önce net bir el var. Sonra kaybediyoruz. Bu kadar olmaz. Devre arasında zaten belliydi. Hakeme çok baskı vardı koridorlarda. İnşallah böyle devam etmez, bunların incelenmesini istiyoruz. Böyle devam etmez." ifadelerini kullandı.