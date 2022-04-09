Stjepan Tomas'tan penaltı isyanı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, "90 dakika boyunca hiç pes etmedik, mücadele ettik, pozisyona girdik ama maalesef atamadık, olmayınca olmuyor." dedi.



Tomas, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Maçın başında basit hatalarla gol yedik. Sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, çok fırsat kaçırdık. 90 dakika boyunca hiç pes etmedik, mücadele ettik, pozisyona girdik ama maalesef atamadık, olmayınca olmuyor. Penaltıya da şaşırdım. Maçtan sonra seyrettim yüzde yüz, net penaltı. Galatasaray maçında bize karşı aynı pozisyonda penaltı verilmişti. Geçen hafta bize verilen kırmızı kart bugün de rakibe verilebilirdi. Maalesef olmadı, üzgünüz."





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