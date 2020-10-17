Stjepan Tomas: 'Oyuncular geri dönüşte karakter gösterdiler'

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 5-3 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Oyuncular 2-0 ve 3-1'den sonra geri dönüşte çok iyi karakter gösterdiler. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı." dedi.



Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını ve erken bir gol ile geri düştüklerini belirtti.



Baskı altında iyi oyun sergileyemediklerini ifade eden Tomas, "Basit goller yedik. Şanssızlıklar yaşadık. Oyuncular 2-0 ve 3-1'den sonra geri dönüşte çok iyi karakter gösterdiler. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Önemli galibiyet aldık. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.



İkinci yarıda oyunun kontrolünün tamamen kendilerine geçtiğini anlatan Tomas, "İstatistiklerde 500 pas biz yaptık. Yüzde 68 ile topa sahip olduk. İkinci yarı değişiklikler iyi oldu. Çok pozisyonumuz vardı. Skoda ve Michalak atsa farklı bir galibiyet de alabilirdik." ifadelerini kullandı.



