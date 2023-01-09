Stjepan Tomas, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı!

Futbolculuk yıllarında ülkemizde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray forması giyen Stjepan Thomas dev derbiyi yorumladı. Hırvat futbol adamı, Okan Buruk'un çok cesur davrandığını ve Jorge Jesus'u mat ettiğini örneklerle açıkladı. İşte detaylar...



İŞTE TOMAS'IN DEĞERLENDİRMESİ:



"Derbinin kaderini kadro tercihleri belirledi diyebiliriz. Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana oynadığı etkili hücum futbolunun en önemli defosu savunma arkasında verilen büyük boşluklar. Jorge Jesus bunu ofsayt taktiğiyle en aza indirmeye çalışıyor. Birçok maçta bunda başarılı da oldu. Ancak Okan Buruk'un oyuncu seçimleri Jorge Jesus'un en zayıf noktasını birkaç seçenekle avlamaya yönelikti. Kulübenizde Icardi ve Gomis otururken en önde Barış Alper'le başlamak; Kerem ve Rashica gibi defans bloğunu delici koşulara sahip iki oyuncuyu daha kullanırken Mertens'ten onları yönetme performansı almak böylesine zorlu ve önemli bir maçta büyük cesaret.



"İpleri tamamen Galatasaray'a çevirdi"



Bu oyunda Oliviera ve Berkan'ın orta sahada topsuz oyundaki dinamizmleri ve alan kapama becerileri de belirleyici unsurlar. Onlar da üzerine düşeni yapınca Fenerbahçe'den beklenen baskı, tamamen Galatasaray'ın kontrol ettiği bir oyuna döndü. Oliviera ile gelen gol de ipleri tamamen Galatasaray'a çevirdi.



"Hak ettiği galibiyet..."



Burada skoru korumayı değil, ikinciyi de bulacağını düşünen Okan Buruk'un Icardi hamlesi maçı kopardı. Arjantinli'nin kalitesi 2. ve 3. gol de kendisini gösterdi. Sonuç olarak Galatasaray hak ettiği galibiyeti net bir skorla aldı. Fenerbahçe'de ise Jesus'un yeni savunma planlarına ihtiyacı olduğu açık."





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