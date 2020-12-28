Stjepan Tomas: 'Deplasmanda iyi sonuç aldık'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Konya deplasmanın zor geçeceğini bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını söyledi.



Maça kötü başladıklarını ve duran toptan kötü bir gol yediklerini anlatan Tomas, "İlk yarının ortasında toparladık, güzel paslar da yaptık. İkinci devreye daha iyi başladık. Hem kenardan hem de merkezden hücum yaptık. Gol de attık. Ayrıca 2-3 tane daha pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Zorlu Konyaspor deplasmanından 1 puanla ayrılmak da fena değil." diye konuştu.







