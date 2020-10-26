Stjepan Tomas: 'Çok önemli 3 puan aldık'

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, Sivasspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, karşılaşmaya iyi başladıklarını söyledi.



Erken gol bularak maçı kolay kazandıklarını belirten Tomas, "İyi savunma yaptık, zaten bütün hafta onun için çalıştık. Burada iyi savunma yaparsan puan alabilirsin, ikinci devre de aynı şekilde devam ettik." dedi.



Rakiplerine pozisyon vermediklerini dile getiren Tomas, son dakikalarda da ikinci golü bulduklarını aktararak, "Oyuncuları tebrik ediyor ve kutluyorum. Çok önemli 3 puan aldık ve şimdi 5. sıraya geldik. Son 4 maçtır kaybetmiyoruz, 2 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var. Son 2 maç deplasmanda gol yemedik o da bizim için önemli. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.



