Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Stjepan Tomas, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica ile görüştüğünü söyledi.Bjelica'ya Fenerbahçe'deki baskıyı anlattığını kaydeden Hırvat hoca, "" ifadelerini kullandı.Stjepan Tomas, Bjelica ile Konyaspor - Fenerbahçe maçını birlikte izlediğini ve Hırvat hocanın, "Fenerbahçe'de elektrik görmedim" ifadesini kullandığını belirtti.Bana Lech Poznan'da çalıştığını ve baskıya alışık olduğunu söyledi ama ben Dinamo Zagreb, Lech Poznan ve İtalya arasında çok fark olduğunu söyledim. O hazır, biliyor. Onunla beraber biz Konya - Fenerbahçe maçı da izledik, analiz yaptık. Oradadiye konuştu.Hırvatistan'daki durumu anlatan Tomas, "" dedi.Evde oturduğunu da vurgulayan Tomas, "" diye konuştu.