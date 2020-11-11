Stiven Plaza'nın umudu Abdullah Avcı

Bordo-Mavililer'in, İspanyol ekibi Real Valladolid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Stiven Plaza, takıma gelirken, geçmiş yıllardaki sakatlık sorunları nedeniyle bir hayli eleştirilmişti.



Hatta son 1.5 yılda sakatlıklar sebebiyle toplamda 178 gün formasından uzak kalan Kolombiyalı santrfor, Fırtına'nın eski hocası Eddie Newton tarafından da yetersiz bulunmuştu. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 dakika forma giydi. Abdullah Avcı'nın gelişiyle yeni sayfa açacak olan Plaza, Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.



Bu doğrultuda Karadeniz devinin izinli olduğu günlerde bile özel olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren genç golcü, formayı kapmayı hedefliyor.



